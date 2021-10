Football. Le CMS Oissel reste sur un échec

C'est la 6e défaite de cette saison pour les Bleus du CMS Oissel. Ils ont tenu tête à Granville, 4e du championnat de National 2, lors de la 12e journée samedi 23 novembre 2019 en encaissant le seul et unique but du match à la 84e minute de jeu. Les Osseliens ont donc manqué de peu le point du match nul.

Toujours en 15e position sur 16 participants, les joueurs de Romain Djoubri tenteront d'aller renouer avec la victoire sur le terrain de la réserve du SCO d'Angers, actuellement 8e au classement, samedi 30 novembre 2019 à partir de 18 heures.

Bientôt à la moitié de la saison, les Bleus sont toujours en difficulté au classement et restent dans la zone rouge. Mais les Osseliens n'ont pour l'instant qu'un point à aller chercher et se battent contre Sannois Saint-Gratien, Poissy, Vitré et la réserve de Guingamp pour ne pas descendre.