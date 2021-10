Basket . Caen se relance chez la lanterne rouge

Les joueurs calvadosiens étaient attendus au tournant à la suite de leur désillusion lors du derby de la semaine dernière contre Le Havre. Et ils ont répondu présents, en battant les Vanvéens ce samedi 23 novembre 2019, malgré un effectif limité à cause des multiples blessures.

Le match

Le début de match verra des Vanvéens sans complexe dominer l'attaque caennaise, poussant Fabrice Courcier à prendre un temps-mort après moins de cinq minutes (13-7, 5'). Petit à petit, les Normands vont revenir dans le jeu, et prendre l'avantage (17-18, 8'), pour atteindre un écart de trois points à la première pause (19-22, 10'). En deuxième période, l'attaque calvadosienne va mettre la main sur le match en faisant un premier break au score, face à une attaque adverse un peu moins prolifique (26-38, 16'). Le rapport de force entre les deux équipes va par la suite s'équilibrer (34-46, 20').

Un effort poursuivi mais un relâchement risqué en fin de match

Les partenaires de Maurice Acker (22 points) vont ensuite poursuivre leur effort grâce à une attaque efficace, et atteignant par la suite l'écart maximal ayant existé dans ce match, avec +19 (38-57, 25' et 42-61, 26'). Les Franciliens vont alors essayer de réagir (48-63, 30'). Dans la dernière période, les Calvadosiens subiront une panne offensive, alors que les Vanvéens leur feront subir un 8-0 sur les trois premières minutes (56-63, 33'). Cet écart va par la suite se stabiliser entre 6 et 10 points jusqu'à une minute de la fin (66-73, 39'). Mais les joueurs de Vanves, pensant encore avoir une chance, vont alors pousser pour essayer d'amener les Cébécistes en prolongation, et en revenant à 4 points à 40 secondes de la fin, laissant craindre un scénario similaire à celui du derby de la semaine dernière. Mais Caen va résister aux derniers assauts et remporter cette rencontre (69-76, 40').

La fiche technique

Vanves – Caen : 69-76 (19-22, 15-24, 14-17, 21-13). 250 spectateurs.

Vanves : Départ : Sauzeau 6, Vertus 9, Desroses 11, Breggion 7, Gabsi. Banc : Touze, Wilson 2, Bourgault 19, Duval 15, Diawara. Entr. : Sylvain Mousseau.

Caen : Départ : Acker 22, Thibedore 14, Pope 10, Remekun 5, Bangura 13. Banc : Pierard 2, Pfister 10. Non entrés en jeu : Madeleine, Ingueza-Moussinga. Entr. : Fabrice Courcier.

Le prochain rendez-vous

Les Cébécistes recevront Tarbes (Hautes-Pyrénées) au Palais des sports le vendredi 29 novembre 2019 (20 h) pour le compte de la 13e journée de Nationale 1.

Mathieu Marie