Le Havre. Cité numérique : visite de chantier

Le chantier de la Cité numérique du Havre (Seine-Maritime) avance. Commencés début 2018, les travaux se poursuivent. Le bâtiment doit être livré pour février 2020. Il accueillera l'École de management de Normandie (EMN) et la Cité du numérique. Vendredi 22 novembre 2019, une visite de chantier était organisée.

Un bâtiment ouvert sur l'extérieur. - Gilles Anthoine

Visite guidée

La Cité numérique s'étend sur 12 700 m2 (3 600 m2 pour la cité du numérique et 9 100 m2 pour l'EMN). L'EMN et la cité du numérique se partageront des salles de réunion modulables, des espaces de convivialité, un amphithéâtre de 150 places et une terrasse panoramique de 1 400 m2. L'espace numérique et innovation comprendra un coworking, un incubateur, une pépinière d'entreprises et de start-up, une école du numérique et un Fablab.

Coût du projet : 30 millions d'euros (22 millions pour l'EMN et 8 millions pour la Cité du numérique).