Colombelles. La start-up gère vos événements

Organiser un afterwork, avoir le meilleur traiteur pour son mariage, ou un photographe pour immortaliser un anniversaire, pas toujours évident de trouver les prestataires qui conviennent pour un événement. Début novembre 2019, Maurice Sailly jeune startupeur a lancé sa plateforme d'événementiel en Normandie : Hoolieday. "Elle permet de trouver ses prestataires, que ce soit un traiteur, un photographe, un fleuriste, etc. Elle est accessible pour tout le monde, que ce soit un particulier ou une entreprise, et pour tous types d'événements. C'est un peu le tripadvisor de l'événementiel", sourit-il.

Il est aussi possible de tout organiser directement sur Hoolieday. "On peut inviter ses convives directement via la plateforme, gérer son budget et on fournit également une 'to do list' adaptée en fonction du type d'événements".

300 prestataires déjà présents

300 prestataires présents dans toute la Normandie sont déjà sur la plateforme, "et les premiers devis viennent d'être commandés par des clients", mais Maurice et ses trois collègues ne comptent pas s'arrêter là. "On travaille déjà dessus, mais on aimerait s'élargir à l'île de France, où il y a un énorme marché, puis dans toute la France. D'ici deux ans ce serait bien !"