Santé. L'hôpital de Oissel célèbre ses 20 ans

À l'occasion des 20 ans de la reconstruction de l'hôpital de Oissel, le personnel ouvrait les portes de son établissement, mercredi 20 novembre, en présence du maire, Stéphane Barré.

Spécialisation reconnue

Une visite guidée des locaux de l'établissement menée par la directrice, Françoise Delaire, a été l'occasion de mettre en avant le projet architectural. "C'est en 1996 que nous avons obtenu l'accord du conseil d'administration pour une reconstruction du centre qui a donné lieu à un concours d'architectes." La parole a ensuite été donnée à Myriam Touflet, gériatre, qui s'est exprimé sur la croissance et l'amélioration de l'activité médicale : "Nous avons pu, au cours des dernières années, nous spécifier dans la prise en charge des patients atteints d'Alzheimer avec notamment l'individualisation de 10 lits éloignés des ascenseurs et autres voies de sorties pour une optimisation de la sécurité des patients et du travail de nos équipes."

Cet après-midi a été clôturé par un discours du maire de Oissel, Stéphane Barré, qui a souligné l'engagement du personnel hospitalier dans les parcours de soins des personnes âgées : "Je suis fier de notre établissement qui est une belle représentation de la politique de santé publique au service de tous, qui ne se fonde pas sur les moyens financiers des patients mais tire partie des avancées scientifiques et technologique dans l'objectif d'un suivi de qualité."