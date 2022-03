L'Olympien du jour est.... (n°3)

C'est à Argentan dans l'Orne que notre champion d'aujourd'hui a vu le jour en 1961. Il n'a que 23 ans quand il participe à ses premiers jeux, à Los Angeles en 1984 avec l'équipe de France aux côtés de deux autres normands. Il s'agit du Rouannais Phillipe Bouvatier mais aussi et surtout du calvadosien Thierry Marie. Des premiers jeux qui se termineront malheureusement par un abandon. La faute à une chute collective après 50km. Chute qui lui vaudra une fracture du radius...

Rester sur un échec, aux jeux pas questions, pour celui qui est à l'époque, l'un des tous meilleurs cycliste amateur de France. Alors, il prend un deuxième rendez-vous avec les JO, quatre ans plus tard en Corée. En 1988, les jeux atterrissent à Séoul et le bas-Normand a des ambitions et pour cause, il a remporté, 5 mois plus tôt, au sprint, la course pré-olympique sur le même circuit. Le jour J, il passera même 50km dans une échappée avant d'être repris par le peloton à 30Km de l'arrivée pour finalement terminer 70ème de la course...

Deux participations et des souvenirs gravés à vie que Claude Carlin évoquent encore très souvent aujourd'hui...