Lubrizol. Des interrogations sur une éventuelle "intrusion"

Le directeur régional de l'environnement de Normandie, Patrick Berg, s'est interrogé jeudi 21 novembre 2019 sur une possible "intrusion", pour expliquer l'origine de l'incendie de l'usine chimique Lubrizol à Rouen (Seine-Maritime) le jeudi 26 septembre 2019.

D'autres intrusions dans des sites

"Moi, je me pose la question de savoir s'il n'y a pas un rapport avec des questions d'intrusion (...)", a affirmé le haut fonctionnaire devant la commission d'enquête du Sénat sur l'incendie dans ce site classé Seveso seuil haut.

"Qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit où il n'y a pas de process de fabrication ? On est en pleine nuit. On est au bout de la cour où l'on stocke de produits combustibles non inflammables. C'est très 'interrogeant' sur les causes de l'accident", a-t-il argumenté.

Patrick Berg met cela "en rapport" avec "des intrusions dans d'autres sites Seveso, des grillages coupés à la cisaille" en Seine Maritime, dont il a connaissance. "Je n'ai pas d'éléments pour dire : 'c'est ça'. Mais je me pose la question, et je pense que le parquet doit se poser la question", a-t-il conclu, lors de cette audition.

L'enquête a été confiée à des juges d'instruction parisiens, après l'ouverture d'une information judiciaire notamment pour "mise en danger de la vie d'autrui".

Avec AFP.