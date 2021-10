Plan hôpital: 800 euros net de prime annuelle pour 40.000 infirmiers et aides-soignants d'Ile-de-France

Une prime annuelle de 800 euros net sera attribuée de manière "pérenne" à quelque 40.000 infirmiers et aides-soignants vivant à Paris et sa proche banlieue et gagnant moins de 1900 euros par mois, a annoncé mercredi la ministre de la Santé Agnès Buzyn.