Seine-Maritime. Les nouveautés du département pour faire face au froid

Comme chaque année, le département de Seine-Maritime s'organise pour essayer de ne pas se laisser surprendre par les intempéries hivernales. Le mardi 19 novembre 2019, son président, Bertrand Bellanger, a présenté avec ses services un plan avec quelques nouveautés pour "la mise en mode hiver de nos 5 650 km de routes". Avec 31 véhicules de salage répartis sur autant de circuits prioritaires, ce sont 2 900 km d'axes prioritaires qui doivent "être sécurisés et opérationnels avant 8 h du matin".

Une intelligence artificielle qui s'adapte au terrain

Pour ce faire, la collectivité mise sur deux éléments principaux : l'utilisation de bouillie de sel qui permet d'intervenir plus tôt et un nouveau système pour informer les usagers en temps réel. "Nous avons fait équiper les camions avec des tablettes qui permettent de géolocaliser leur avancée sur leur circuit, présente Jean-Pierre Lucas, directeur général adjoint. Comme ça, nous ne perdons pas de temps dans la remontée de l'information jusque sur les canaux de diffusion."

L'inconvénient, c'est que cette tablette rajoute encore un élément dans une cabine de camion qui ne manque déjà pas d'électronique avec la commande de la lame à l'avant, celle de la saleuse à l'arrière et celles classiques d'un poids lourd. Pour simplifier le travail de ses chauffeurs à l'avenir, le département travaille déjà sur un projet de système automatisé : "On a pré-enregistré le circuit sur les tablettes avec une description la plus précise possible des obstacles qu'il va rencontrer, des largeurs à traiter, des zones de virages, des ralentisseurs… Un cerveau va équiper plusieurs saleuses pour adapter l'épandage au circuit."

Pour le moment, Jean-Pierre Lucas ne peut pas préciser le nombre de véhicules ou les zones concernées par ces tests. Un premier retour sur expérience pourra être dressé à la fin de ce plan hivernal, le vendredi 13 mars 2020.

