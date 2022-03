Caen : c'était la vie de château !

Jusqu’au 31 août au Musée de Normandie. Plus d’infos au 02 31 30 47 60.

Extrait du site internet du Musée de Normandie

Les fouilles menées depuis une cinquantaine d'années dans l'enceinte du Château de Caen ont révélé beaucoup de vestiges architecturaux, dont quelques découvertes étonnantes tels des enduits peints ou un blason aux armes du Dauphin de France. Mais dans un site aussi remarquable ce sont également des fragments de la vie quotidienne qui sont conservés dans le sol.



Cette exposition fait se côtoyer les objets les plus prestigieux de la période ducale et les objets les plus anodins, quotidiens des militaires anonymes de la caserne Lefèbvre qui occupa le site pendant presque un siècle pour disparaître sous les bombes de 1944.



Tous les objets présentés ont été restaurés au sein du musée par le laboratoire de restauration. Vous pourrez notamment découvrir une série de verres à boire des XIIIe et XIVe siècles récemment restaurés, découverts en 1964 dans les fouilles d'une citerne à eau de la Salle de l’Echiquier, transformée en dépotoir ménager.