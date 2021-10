Caen. Un forum senior sur le Bien vieillir ensemble

Le forum Seniors dynamiques aura lieu le vendredi 22 novembre 2019, à la maison de quartier de Venoix, à Caen (Calvados). Organisée par le Conseil de quartier Venoix-Beaulieu, le CLIC (Centre Local d'information et de coordination) de Caen et le CCAS (Centre communal d'action sociale) de Caen. Cette journée porte sur le thème du Bien vieillir ensemble. Au programme : tricot, pilates, découverte du numérique et de la sophrologie, ou encore une démonstration de défibrillateur

Inscriptions à l'accueil du Pôle de vie Centre et Sud-Ouest au 02 14 37 31 00. Un goûter sera organisé à la fin de la journée et de nombreux cadeaux seront à gagner.

Pratique. Forum de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, à la maison de quartier de Venoix, 18 avenue des Chevaliers à Caen