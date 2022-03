Animations sur les côtes du Calvados à découvrir

Vendredi 4 et dimanche 5 août, à Courseulles, Cabourg, Dives-sur-mer, Houlgate, Trouville…

Dives-sur-mer

du samedi 4 août au dimanche 5 août

Fête de la mer au Port Guillaume

Une manifestation qui a lieu chaque année sur les quais de Port Guillaume à Dives-sur-Mer. Au programme : Cérémonie en hommage aux marins disparus en mer, nombreuses animations pour enfants, spectacles de rue en déambulation, groupe de musique écossaise, chants de marins.

Renseignements :

Association des Fêtes de l’Estuaire de la Dives

Président : Jacques LAEMLE

Arlette CONOTTE : 06.21.88.48.05

Jacky DESBOIS : 06.73.58.31.40

Blog : http://fete-de-la-mer-de-l-estuaire-de-la-dives.over-blog.com/

FETE DE LA MER ET DU MAQUEREAU





10h30 à 18h : Bateau décoré devant l?Hôtel de Ville fleuri par la Société d?Horticulture. Dans le Village

face à l?Hôtel de Ville côté Port.



11h à 15h30 :

>> De 12h à 14h : Remontée de la Touques en Paddle par l'Ecole de Surf Northshore

>> Visite de navires amarrés à proximité.

>> Présentation de documents d?époque par Les Amis du Musée. Thème : La Cahotte avant et après

le Casino municipal.

>> Démonstration de chiens de sauvetage « Aquadog » (travail au sol et sauvetage dans la Touques).

>> Exposition de maquettes de bateaux sur bassin par l'Association Modélisme Naval d'Hermanville.

>> Animations et initiations du club de paddle (11h : RDV devant le Surf'In Trouville Club - 13h : initiations gratuites avec l'Ecole de Surf - départ derrière la poissonnerie).

>> Jeux traditionnels anciens en bois.

>> Animation pour les enfants.

>> Stand des pêcheurs - vente de maquereaux.

>> Stand «pêche à la ligne».

>> Présence associations Petit Foc, CNTH, SNSM.

>> Animation de matelotage par le CNTH.

>> Dominique JOSSE, sculpteur marin.

>> Concert du groupe «Géométrie Variable».

>> 18h30 : Repas de maquereaux grillés, animé par le groupe «Les Gens de la Mer». Derrière la piscine.

8€ (repas du maquereau grillé)

Ouistreham

Fête de la mer et du port

dimanche 5 août 10 h : messe et bénédiction des bateaux, sorties en mer 19h : animations musicales et restauration proposée par la SNSM 23h : Feu d'artifice

Courseulles-sur-mer