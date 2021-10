Neufchâtel-en-Bray. Un habitant relogé après l'incendie de sa maison

La longère était entièrement embrasée à l'arrivée des pompiers. Un feu dans une habitation individuelle s'est produit, le dimanche 17 novembre 2019, vers 20 h 30 à Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime), avenue des Canadiens. L'occupant des lieux a été évacué par ses propres moyens. Il a ensuite été pris en charge par les pompiers puis examiné sur place, mais pas de transport à l'hôpital. Cette personne a été relogée par un voisin.

Le feu a été éteint au moyen de deux lances à incendie : une sur échelle et une de plain-pied. Vingt sapeurs-pompiers et sept engins ont été engagés et leur intervention a duré 2 h 30 environ.