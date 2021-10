Un Australien accusé d'avoir provoqué un incendie en voulant protéger ses plants de cannabis

Quatre personnes ont péri et plus de 300 habitations ont été détruites en une semaine dans ces incendies qui ont dévasté plus d'un million d'hectares.

La police a annoncé qu'un homme de 51 ans avait été présenté devant un juge et inculpé pour avoir allumé un feu dans le cadre de l'entretien de sa culture de cannabis dans le secteur d'Ebor, en Nouvelle-Galles du Sud.

Cet homme entendait débroussailler par les flammes les environs de sa plantation, et brûler ainsi les plantes susceptibles de s'embraser en cas de feu de forêt, mais il a perdu le contrôle du feu, selon la police.

L'incendie d'Ebor, qui a ravagé 10.000 hectares, continue de brûler trois jours après.

Les autorités estiment que des pyromanes sont responsables de nombre de feux qui font rage dans cet Etat ou dans celui voisin du Queensland, demandant aux habitants toute information qui permettrait d'identifier des responsables.

Dimanche, on dénombrait encore 130 feux actifs dans ces deux Etats, dont de nombreuses régions souffrent déjà de la sécheresse.

Après un léger répit ce week-end, les autorités redoutent une détérioration de la situation en début de semaine prochaine.

De tels feux se produisent chaque année sur l'immense île-continent au printemps et en été. Mais cette année, la saison des feux a été particulièrement précoce et violente et pourrait être l'une des pires enregistrées dans le pays.

