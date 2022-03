Le cinéma osé de Daphnée

Daphnée Lecerf se précipite dans les couloirs de sa maison de Cabourg. Son téléphone vient de sonner : elle doit rejoindre Paris au plus vite pour le tournage d’une scène. "C’est ma vie", se réjouit-elle. "J’aime bien me lever sans savoir ce que je vais faire de ma journée ni quand aura lieu mon prochain tournage". En deux ans, la jeune caennaise s’est faite une place dans le petit milieu du cinéma érotique.



Sa famille n’apprécie pas

A 24 ans et après un peu plus de 200 scènes et six long-métrages, elle bénéficie d’une notoriété qui dépasse les frontières hexagonales. Elle est désormais sollicitée par des sociétés de production en Belgique, en Allemagne et aux Etats-Unis. "Il faut travailler son image en permanence et trouver un juste équilibre. Si on me voit trop, je risque de lasser. Si on ne me voit pas assez, je risque de me faire oublier". Hors de question donc de chercher à tourner en permanence pour John B. Root et Marc Dorcel, qui sont au porno ce que Luc Besson et Claude Lelouch sont au cinéma traditionnel.



Pour séduire, Daphnée Lecerf n’hésite pas à briser les stéréotypes. Loin du cliché de l’actrice pulpeuse, elle aime rappeler qu’elle possède un DUT génie biologie obtenu à Caen. "Je ne me voyais pas traiter des bactéries toute ma vie", justifie-t-elle au moment d’expliquer son changement d’orientation. "Tout est parti d’un casting photo pour un ami qui avait quelques contacts, et comme il semblait difficile de percer dans le cinéma traditionnel, j’ai décidé de ne pas me prendre la tête en optant pour le porno."



Libertine assumée et habituée de certains lieux "chauds" de Caen, Daphnée Lecerf regrette juste de ne pas toujours recevoir le soutien de sa famille. Avec sa mère, le sujet est toujours "très froid". Elle préfère donc lui parler de ses expériences plus soft, comme sa collaboration avec le réalisateur Jean-Pierre Mocky. "Je fais ce métier par plaisir. Le jour où j’aurai un doute, je cesserai de le faire. Quand j’y repenserai dans cinq, dix ou vingt ans, je me dirai que c’était un bon moment !"