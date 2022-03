Le tramway va cesser de fonctionner du 30 juillet au 5 août pour des travaux habituels de maintenance de la plateforme.

Il sera remplacé par deux lignes de bus assurant un itinéraire au plus proche de la ligne de tram. Les horaires et itinéraires de ces lignes de remplacement sont détaillés dans le guide été disponible à l’Espace Transport Twisto ainsi que sur le site internet twisto.fr. Les modifications seront aussi indiquées aux arrêts de tramway, et symbolisées par des affichettes orange.