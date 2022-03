Eure. Une femme meurt renversée, la gendarmerie lance un appel à témoins

Le drame s'est produit le mardi 12 novembre 2019, à La Noë-Poulain (Eure), entre Pont-Audemer et Lieurey. C'est dans cette commune, sur la route départementale 810, qu'une femme est décédée après avoir été percutée par une voiture. Selon les enquêteurs de la gendarmerie de Saint-Georges-du-Vièvre, les faits se seraient produits "entre 18 h 10 et 18 h 40".

Délit de fuite

Après l'accident, le conducteur ou la conductrice du véhicule en cause ne s'est pas arrêté et a pris la fuite. Pour essayer de retrouver cette personne, la gendarmerie lance un appel à témoin. Toute personne qui aurait vu la scène ou disposerait de renseignements permettant d'identifier le véhicule en cause peut contacter directement la brigade de Saint-Georges-du-Vièvre au 02 32 42 80 17.