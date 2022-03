Saint-Georges-du-Vièvre. Normandie : il frappe sa compagne, leur enfant alerte la gendarmerie

Une altercation oppose un homme à sa compagne dimanche 9 octobre 2016 à Saint-Georges-du-Vièvre (Eure). Le premier, âgé d'une quarantaine d'années, assène plusieurs coups de poing et de pied au ventre et aux cuisses de sa victime. Il la projette au sol et l'attrape par le cou.

Placé sous contrôle judiciaire

L'un des enfants assiste à la scène. Il décide d'appeler la gendarmerie qui se rend immédiatement sur place et interpelle l'agresseur. Il est placé en garde à vue et présenté à un magistrat. Dans l'attente de son jugement, il est placé sous contrôle judiciaire et a interdiction de rentrer en contact avec sa conjointe. Il fait également l'objet d'une obligation de soins.

