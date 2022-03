La direction du Stade Lavallois, (L2), annonce la signature d’un nouveau joueur : Mike Vanhame.

Après avoir effectué un essai lors des matchs de préparation face à Tours et Le Mans, ce gardien de but belge de 22 ans signe pour cette saison. Il a notamment évolué au Havre avec lequel il est monté en Ligue 1 en 2008, avant de rejoindre Westerlo et la Belgique la saison dernière.

Photo : Stade Lavallois