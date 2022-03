Montivilliers. Des mineurs interpellés après le vol d'une voiture

Le 14 janvier 2019, à Montivilliers (Seine-Maritime), une Ford Fiesta est volée. Le lendemain, le véhicule sera repéré à la sortie d'un pavillon qui venait de se faire cambrioler. La voiture sera retrouvée plus tard, à Montivilliers, abandonnée et accidentée à une roue avant.

L'ADN va parler

À l'intérieur du véhicule, la police fait analyser des canettes. Elle y retrouvera des traces ADN : une jeune femme de 19 ans et un garçon de 17 ans. La femme est interpellée le jeudi 7 novembre 2019 et l'adolescent le vendredi 8 novembre. En garde à vue, le jeune dénonce un troisième individu, âgé de 16 ans. Il sera arrêté et lui aussi placé en garde à vue. Il va reconnaître le vol de voiture avec l'autre jeune. Mais ce dernier ne passe pas aux aveux. Les deux ne reconnaissent pas le cambriolage de la maison. Aucun fait n'est retenu contre la jeune femme. Les deux garçons ont été remis en liberté et passeront devant le tribunal à une date indéterminée.

