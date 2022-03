Incendies en Australie: des habitants pris au piège, le feu se rapproche de Sydney

Des dizaines d'incendies attisés par des vents violents, des températures caniculaires et une végétation sèche, se sont intensifiés mardi et ont atteint la banlieue de Sydney, principale ville australienne qui compte avec son agglomération plus de cinq millions d'habitants.