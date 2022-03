Transat Jacques Vabre. Le Normand Fred Duthil termine deuxième sur ARSEP (Multi50)

C'était attendu depuis plusieurs jours, c'est désormais chose faite, le Manchois Frédéric Duthil est le premier des seize skippers normands engagés dans la 14e édition de la Transat Jacques Vabre à avoir coupé la ligne d'arrivée à Salvador de Bahia au Brésil, ce vendredi 8 novembre 2019, en après midi, après 12 jours de course.

La traversée en 12 jours et 2 heures

A la barre de son Multi50 ARSEP, Fred Duthil et son ami Thibault Vauchel-Camus ont longtemps mené la course avant de se faire reprendre par le futur vainqueur GCA-Mille et un sourires, dirigé par le duo Gildas Lamire/ Antoine Carpentier.

Au final, ARSEP aura couvert les 4 300 miles nautiques depuis Le Havre (France) le dimanche 27 octobre dernier, jusqu'à Salvador de Bahia (Brésil), ce vendredi 8 novembre 2019 à 15h53 en 12 jours, 2 heures, 38 minutes et 1 seconde pour achever le périple en 2e position du classement général.

Le prochain Normand à couper la ligne d'arrivée pourrait être le Havrais Charlie Dalin, à la barre de son navire APIVIA en catégorie IMOCA, au cœur de ce week-end du 11 novembre.