Cherbourg. Une famille intoxiquée avec des champignons achetés sur le marché

Le Préfet de la Manche appelle ce vendredi 8 novembre 2019, à la plus grande prudence concernant la consommation de champignons de type coulemelles, qui auraient été vendus par un particulier le dimanche 3 novembre 2019 sur un marché de Cherbourg, à la suite de la révélation d'un cas de grave intoxication d'une famille. La préfecture invite les personnes qui auraient également acheté des champignons auprès de ce vendeur occasionnel à ne pas les consommer.

Une hausse du nombre d'intoxications au niveau national a d'ailleurs été constatée à cause des conditions météorologiques, plus fraîches et plus humides depuis un mois, qui ont également favorisé la pousse de champignons, selon le Ministère de la Santé. Attention donc à ne pas confondre une espèce comestible avec une espèce toxique.

Des règles à respecter

Pour rappel, il est formellement interdit pour les particuliers de vendre ou de donner des champignons "qui auraient été cueillis dans les forêts domaniales, la cueillette des champignons n'étant autorisée sur ces espaces qu'en faible quantité et exclusivement pour un usage personnel", rappelle le Préfet, qui ajoute qu'il est fortement déconseillé de proposer des champignons cueillis à de jeunes enfants.

