Le Havre. Nouveau traitement par résonance magnétique contre blessures et douleurs

C'est le seul centre de ce genre en Normandie. Le centre de soins MBST du Havre (Seine-Maritime) a ouvert ses portes, boulevard Clémenceau, en janvier 2019. Il propose, à tout public, une nouvelle thérapie pour traiter différentes pathologies par résonance magnétique : les atteintes au niveau du cartilage, comme l'arthrose ; les atteintes au niveau des os à la suite de fractures ; les atteintes au niveau des tendons, des muscles et des ligaments. Des blessures, qui concernent les sportifs, mais pas seulement. Cette thérapie permet de booster de manière importante la régénération cellulaire du tissu traité. Elle, qui a vu le jour en Allemagne il y a environ 20 ans, est arrivée jusque dans la Cité Océane. Le centre MBST du Havre dispose de deux machines, qui ressemblent à une machine à IRM : l'une sert à traiter toutes les zones du corps, alors que l'autre, moins imposante, agit sur de plus petites parties, comme les mains, les pieds… Comment fonctionnent-elles ? La réponse de Marie Canino, responsable du centre de thérapie MBST Normandie-Le Havre.

Une séance dure une heure. "Il n'y a aucun danger de rayonnement, aucune douleur, pas de bruit et pas d'effets secondaires", assure Marie Canino. Pour bénéficier de la thérapie MBST, le patient doit venir au centre avec des imageries médicales des pathologies qui le concernent ou avec des comptes rendus. Ces informations sont transmises ensuite au médecin référent du centre, qui étudie le dossier médical du patient, avant toute séance. Ceux qui ont eu un cancer, il y a moins de cinq ans, les femmes enceintes ou encore les personnes touchées par une infection du sang (par exemple le VIH) ne peuvent pas suivre de traitement par résonance magnétique. Ce sont les mêmes contre-indications que celles d'une IRM. Dommage et regrettable pour elles, si on regarde les résultats de cette thérapie. "Dans 85 % des cas, les gens ont éprouvé un véritable soulagement, une amélioration notable. On a des preuves de ces bons résultats sur l'arthrose avec, par exemple, une régénération du cartilage constatée par imagerie médicale", ajoute Marie Canino. Les effets positifs peuvent être immédiats dans le cas d'une tendinite ou d'une déchirure musculaire. En revanche, c'est plus long quand vous avez de l'arthrose ou de l'ostéoporose, car les tissus sont plus durs. Les bienfaits sont alors visibles au bout de quelques semaines.

Des patients de divers horizons

Parmi les patients du centre de soins MBST du Havre, figure Romain Dumontier. Originaire de Dieppe, ce pilote moto professionnel depuis environ 12 ans, a collectionné les titres dans sa carrière, mais aussi les blessures, notamment à l'abdomen en 2019, ce qui lui a valu une opération. Pour cicatriser et guérir rapidement dans le but de remonter au plus vite sur sa moto, il a décidé de suivre un traitement par résonance magnétique pendant une semaine au Havre. C'est un ami, qui lui a parlé de ce procédé.

Après ce traitement, Romain Dumontier est allé voir son médecin, qui lui a donné, une semaine plus tard, le feu vert pour reprendre la compétition.

Le centre MBST du Havre est ouvert du lundi au vendredi, et le week-end parfois. Il s'adapte aux disponibilités des clients. Certains d'entre eux viennent de région parisienne et du nord de la France. Ils déboursent 140 euros pour une séance, sachant qu'un traitement nécessite cinq, sept ou neuf séances. Certaines mutuelles prennent en charge à 100 % cette thérapie, mais pas toutes, contrairement à ce qui se fait en Italie, en Angleterre et en Allemagne.

Découvrez la vidéo de Romain Dumontier en pleine séance de résonance magnétique. Il est encadré par Marie Canino, la directrice du centre MBST du Havre.