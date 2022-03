Caen. Bonne table à L'Improviste, sans réserver !

Le midi en semaine, on est parfois un peu pressé. Et si, comme moi, on n'est pas un as de l'organisation, on oublie parfois de réserver. Alors pourquoi ne pas débarquer à L'Improviste, rue Lanfranc à Caen (Calvados) ?

Le poulet à la broche

L'établissement a plusieurs cordes à son arc : brasserie, rôtisserie, pizzeria et même des snacks à emporter (salades, sandwiches…). Il propose notamment une formule déjeuner à 12,90 euros, composée d'un plat + un dessert ou une entrée. Mes papilles balancent entre une bruschetta, une brandade de poisson ou l'une des spécialités de la maison. J'opte finalement pour la troisième option : le poulet rôti fermier accompagné de petites pommes de terre. Il faut dire qu'il m'avait attirée dès mon arrivée, à tourner sur sa broche devant le restaurant. La viande est tendre et de qualité. L'Improviste propose des produits label rouge.

Un champion de teurgoule

Pour le dessert, clafoutis aux pommes, tarte normande, île flottante, salade d'ananas… De nombreux choix s'offrent à moi. Mais le patron achève de me convaincre avec sa teurgoule maison. On m'en sert une généreuse portion. Le riz au lait normand est un délice. Ni trop compact, ni trop liquide, et bien parfumé à la cannelle. Il faut dire que mon hôte est champion de France en la matière. En face de moi, mon compagnon avale un baba au rhum, lui aussi bien chargé… Doucement quand même, cet après-midi il faut retourner travailler !