Contre la montre : Wiggins en grand vainqueur

Le Britannique a parcouru les 53,5 km entre Bonneval et Chartres en 1 heure, 4 minutes et 13 secondes, soit à la moyenne de 50 km/h. Il a devancé son coéquipier Chris Froome de 1'16" et l'espagnol Louis-Leon Sanchez de 1'50". Le premier français, Jérémy Roy, a pris la 10e place à 3'05.

Au classement général, le champion anglais est assuré de la première place et, sauf incident majeur d'ici aux Champs Elysée, il devrait être sacré demain dimanche vainqueur du Tour de France 2012, devant Chris Froom et l'Italien Vincenza Nibali. Cadel Evan, qui a perdu une place aujourd'hui, sera 6e, tandis que les Français Pierre Rolland (8e) et Thibaut Pinot (10e) figureront dans le top 10.