Rouen. Une cage d'escalier embrasée dans un immeuble d'habitation

Les pompiers sont intervenus vers 2 h 45 du matin, dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 novembre 2019, au numéro 8 de la rue Jean-Lecanuet, à Rouen (Seine-Maritime). En cause, un feu dans un immeuble d'habitation, qui comporte un rez-de-chaussée, trois étages et des combles. La cage d'escalier était totalement embrasée. Les pompiers, qui ont éteint le feu au moyen d'une lance à incendie, ont sauvé cinq personnes. Aucune victime n'est à déplorer.

Sept personnes relogées

En tout, sept personnes ont été vues par le médecin du SMUR sur place. Après bilan, aucun transport à l'hôpital n'a été nécessaire. Les dégâts ont impliqué le relogement de quatre personnes par la mairie et de trois autres dans leur famille. Sept engins et une trentaine de sapeurs-pompiers ont été engagés pour venir à bout du sinistre. Leur opération a duré plus de deux heures. Elle s'est terminée vers 5 h du matin.