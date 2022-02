Tour de France : La 17ème étape est pour Valverde !

Crédit photo : © 2012 AFP | Lionel Bonaventure





Les journées se suivent et se ressemblent. On attendait, lors de cette dernière étape pyrénéenne, une grosse bataille pour le maillot jaune entre les favoris, on a eu, pendant la plus grande partie de la course, une lutte acharnée entre Frédérik Kessiakoff et Thomas Voeckler pour le maillot du meilleur grimpeur. Lors des trois premières difficultés du jour (le col de Menté, le Col des Ares, la côte des Burs), les deux hommes se sont livrés à une jolie bagarre pour passer en tête au sommet de ces différentes ascensions. Et c’est le leader de l’équipe Europcar qui s’est montré le plus rapide et le plus malin.

Thomas Voeckler a, en effet, devancé à chaque fois le Suédois de l’équipe Astana. Il est assuré de ramener à Paris le maillot à pois rouges du classement de la montagne. Une récompense méritée car le Français a animé la plupart des étapes de montagne de ce Tour 2012. Heureusement, qu’il était là, car sinon, on se serait quelque peu ennuyé.





Froome pourrait avoir des regrets



La bataille pour le maillot jaune a, en effet, été quelque peu décevante. Et pourtant, avec le Col de Menté, des Ares, le Port de Balès, et une partie du col de Peyresourde, il y avait matière à voir du spectacle. On a longtemps cru que la course allait s’emballer notamment lorsque les Liquigas de Vincenzo Nibali se sont mis en tête du peloton au début du Port de Balès. On se disait qu’ils préparaient une attaque de leur leader. Malheureusement, celle-ci n’ait jamais venu. Finalement, si les Liquigas se sont mis à rouler, c’était sans doute pour mieux cacher le coup de « moins bien » de l’Italien. Vincenzo Nibali n’était pas dans un grand jour. Cela s’est vu lors de la montée vers Peyragudes, terme de cette 17e étape. Pour la première fois depuis le début de ce Tour, le requin de Messine n’a pas pu suivre le rythme imposé par Bradley Wiggins et surtout par Chris Froome.

Ce dernier était incontestablement le plus fort dans ce final. Sous son impulsion, ce qui restait du groupe maillot jaune a explosé. Seul Bradley Wiggins a été capable de le suivre. Et encore ! A plusieurs reprises, celui que l’on surnomme le « Kenyan blanc » a dû freiner ses ardeurs pour attendre son leader. Dommage car il aurait à coup sûr rattrapé Alejandro Valverde, vainqueur de cette étape après être parti seul dans le Port de Balès, et remporté une seconde étape sur ce Tour. Dommage, également d’un point de vue de l’éthique sportive, car Chris Froome était, a priori, le coureur le plus fort sur cette Grande Boucle 2012. Enfin, dommage pour lui, car l’occasion de remporter la plus grande course du monde ne se représentera peut-être pas pour lui !

Au soir de cette 17e étape, le Tour est, sauf accident, terminé. Peter Sagan remportera le maillot vert, Tejay Van Garderen, le maillot blanc, Thomas Voeckler, celui à pois rouges et Bradley Wiggins, le maillot jaune. On connaît également le podium de cette édition 2012. Bradley Wiggins devrait monter sur la plus haute marche avec à ses côtés Chris Froome et Vincenzo Nibali. Bien qu’il reste encore trois étapes, on reste un peu sur notre faim. Cette Grande Boucle aura été quelque peu décevante. Vivement l’année prochaine et le Tour du centenaire !



Benoît de Villeneuve