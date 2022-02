Granville. Une voiture termine sa course dans un magasin, deux blessés graves

Peu après 16h30, mercredi 30 octobre 2019, une voiture a terminé sa course dans la vitrine de la boutique Zapat', rue Saint-Sauveur à Granville (Manche). Cette partie de la rue est piétonne et permet de rejoindre le centre-ville, du parking du Herel. Selon les pompiers de la Manche, six victimes sont à déplorer.

Un homme de 90 ans et une femme de 74 ans ont été gravement blessés dans l'accident et transportés vers le centre hospitalier d'Avranches (Manche) et le CHU de Caen (Calvados), via l'hélicoptère de la sécurité civile, Dragon 50.

Des circonstances à déterminer

Trois autres personnes, un homme de 62 ans et deux femmes de 49 et 74 ans, ont été légèrement blessées et transportées vers les centres hospitaliers de Granville et Avranches. Une femme de 49 ans enfin, choquée, a été prise en charge sur place.

Les circonstances précises de l'accident restent pour l'heure indéterminées.