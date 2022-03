Dives-sur-Mer est riche d’Histoire

Cette année, le festival vous propose de découvrir six spectacles de théâtre de rue et autres arts circassiens.Les deux comédiennes-chanteuses "Les Ch’Ti Lyrics" ouvrent le festival mardi 24 juillet, avec un répertoire musical très "Ch’ti". Le 31 juillet, place au "Magic Tea Time" et "The Famous Jack and Viviane’s Magic Show", deux comédies humoristiques et surnaturelles. Le 7 août, la compagnie de danse "The Smokey Eyes" vous transporte dans l’univers du cirque d’épouvante avec des personnages hors normes. Le 14 août, le spectacle de marionnettes "Et ta soeur ?" prend le relais, suivi des clowns de "Cass’ Bouteilles" qui viendront clôturer le festival le 21 août.

Pratique. Les mardis jusqu’au 21 août, 21h, place du 6 Juin à Bernières-sur-Mer. Tél. 02 31 96 44 02.