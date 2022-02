Cambriolages en hausse dans le Calvados

Parmi ces chiffres, deux hausses importantes sont à signaler : +200 % d’affaires liées au trafic et à la revente de stupéfiants en juin 2012, comparé à la même période en 2011. Par ailleurs, en comparant les premiers semestre de 2011 et 2012, on note une hausse générale de près de 45 % des infractions relevées liées aux stupéfiants.

Autre hausse significative, 233 cambriolages ont eu lieu en juin 2012, contre 184 en 201. Soit une hausse de 27 %.



Autre chiffre marquant : l'augmentation du nombre d'atteintes volontaires à l'Intégrité Physique de 19 %, avec 343 faits commis en juin. En revanche, le nombre d'escroqueries et d'infractions financières est en recul de 6 %, tout comme le nombre d'atteintes aux Biens avec une baisse de 8 %.