Cambriolages en forte hausse dans le Cavados

En 2011 dans le Calvados, les cambriolages étaient en hausse de près de 13,55 %, contre près de 16 % pour la moyenne nationale. C'est surtout dans les 708 communes de la zone gendarmerie que la hausse des cambriolages est la plus importante, c'est-à-dire plutôt dans les zones rurales : +31 % entre 2010 et 2011. La disparité est conséquente avec les zones urbaines, puisque la police a constaté une hausse de 2,49 % des cambriolages sur l'ensemble de ces cinq secteurs (ensembles urbains de Caen, Honfleur, Dives, Deauville et Lisieux). Sur la circonscription de Caen, la hausse est de 5,26 % avec 1001 faits de cambriolages enregistrés.

Audio > Didier Lallement, Préfet de Basse-Normandie, Préfet du Calvados, explique les causes de cette disparité au micro de Tendance Ouest.