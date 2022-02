550 panneaux de pub ont envahi Caen

En un an, la mairie a reçu plus de quarante déclarations d’installation de panneaux publicitaires, alors que 550 sont déjà en place. “Du jamais vu”, selon Xavier Le Coutour, maire adjoint en charge de l’urbanisme. Et la Ville ne peut pas les refuser.





La mairie est coincée

Depuis novembre 2010, plus aucun texte restrictif en la matière ne fait foi à Caen, à la suite de l’annulation pour vice de forme, par le tribunal administratif, de l’arrêté portant sur la réglementation en matière de publicité . “Nous observons une invasion de grands panneaux avec une multiplicité des nuisances qui portent atteinte au paysage et au patrimoine”, comme avec ce 4 m x 3 installé en haut de la rue de Creully et qui se situe dans le quartier protégé de la Cité des rosiers.

“Il faut miser à l’avenir sur les panneaux numériques”, estime de son côté Christophe Pawletta, gérant de la société Oxialive qui possède un poste d’affichage à Caen et espère en compter cinq autres dans quelques mois. Reste à savoir quelle distance sera respectée entre chaque panneau.