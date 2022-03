Pierre & Vacances s'installe à Courseulles-sur-Mer

Elle se compose de 21 maisons individuelles, de trois à six pièces, et de 81 appartements du deux au quatre pièces. Pour Frédéric Pouille, le maire de Courseulles, “cette résidence s’implante à un moment opportun. Elle va apporter un plus indéniable à la ville. Tant par les touristes qui la fréquenteront et qui, par conséquent, feront tourner l’économie locale, que par la notoriété que nous apporte l’implantation d’une structure du groupe Pierre & Vacances”.

Plage artificielle

L’ensemble résidentiel est actuellement vendu sous la marque Maéva et sera reconnu établissement trois étoiles dès la fin de l’année. Du fait de la qualité de ses équipements, comme sa piscine chauffée ou sa plage artificielle, la résidences sera labellisée Pierre & Vacances dès 2013, symbole d’une prestation supérieure.

Audio > Vincent Bathélémy, directeur du groupe Maeva Pierre & Vacances pour le secteur Atlantique... nous en dit un peu plus sur l'intérêt de poursuivre le développement de ses villages dans le Calvados, après ceux d'Omaha Beach, Deauville, Trouville, Cabourg et Houlgate...