Le Havre. Alerte contre les risques au monoxyde de carbone

Le monoxyde de carbone est vicieux car il est inodore et incolore. Il est émis dans les logements lors d'une mauvaise combustion à cause d'un appareil défectueux ou d'un manque de ventilation. Tous les appareils à combustion peuvent causer une intoxication : chaudière à gaz, poêle à charbon, poêle à pétrole… Seuls les premiers signes d'intoxication permettent de détecter sa présence. Parmi eux, l'apparition des maux de tête, nausées, malaises ou vomissements. Il faut alors aérer immédiatement le logement, arrêter si possible les appareils à combustion, évacuer au plus vite les locaux et appeler les secours (18 ou 112). Mais il y a des gestes à adopter en amont pour éviter ce genre de mésaventure, bien avant de mettre en route le chauffage, comme nous l'explique le plombier-chauffagiste Mickaël Boucher, chef d'entreprise au Havre (Seine-Maritime), à la tête d'une vingtaine de salariés (jentretiensmachaudiere.com).

Mickaël Boucher et ses équipes sont débordés en ce moment. "Tout le monde se réveille maintenant pour la remise en route du chauffage, alors que cela pourrait être anticipé. L'entretien de son appareil peut être fait tout au long de l'année, peu importe la période. Mai-septembre est la période idéale pour les plombiers-chauffagistes, car ils ont un emploi du temps moins chargé". Mickaël Boucher nous détaille le déroulé d'une intervention type.

Il faut compter environ 100 euros par appareil pour une intervention d'entretien.

Chaque année en France, les intoxications par le monoxyde de carbone touchent plus de 3 000 personnes pour une trentaine de décès. En 2018, en Normandie, 37 foyers d'intoxication ont été signalés à l'Agence Régionale de Santé (ARS) et au Centre antipoison et de toxicovigilance. Parmi ces signalements, l'intoxication avérée au monoxyde de carbone a été confirmée pour 70 personnes, principalement pendant la période de chauffe : de janvier à mars et d'octobre à décembre. Afin de renforcer la lutte contre ces intoxications, l'ARS de Normandie lance une campagne de communication, notamment à la radio, ou encore via la diffusion de vidéos à destination du grand public et des professionnels. Cette campagne vise à rappeler aux Normands les principaux gestes de prévention pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone, qui peuvent avoir de graves conséquences sur la santé.

Prévenir les risques d'intoxication au monoxyde de carbone