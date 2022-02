Hérouville. À La maison d'la bécane, on se forme à la sécurité routière

L'Association quartier jeunes (AQJ) propose quatre fois par an des sessions Prévention, sécurité routière et citoyenneté à La Maison d'la bécane, sur Hérouville-Saint-Clair (Calvados). Cet atelier a pour but de transmettre les valeurs de la citoyenneté et de la sécurité routière aux jeunes Hérouvillais. L'association permet à des jeunes de passer le permis scooter à moindre coût. Il s'agit d'une alternative à l'auto-école.

Sur la libre adhésion, trois jeunes Hérouvillais, Christopher, Samuel et Tom ont ainsi participé à la session du 21 au 25 octobre 2019. Ils ont découvert différentes pratiques comme l'initiation au scooter sur piste, la mécanique, la théorie, la découverte de la vie associative et le travail de la police nationale.

