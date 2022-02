Saint-Lô. Le Concours de saut international passe à quatre étoiles

La capitale normande du cheval va réaffirmer sa position en 2020. À l'issue d'un meeting d'automne, qui aura vu passer 15 000 personnes en dix jours, et au soir d'un grand prix qui a sacré le plus Normand des cavaliers portugais, Romao Duarte, les organisateurs du CSI trois étoiles ont annoncé la montée en gamme de l'événement, avec une quatrième étoile pour la 21e édition en 2020. L'objectif est d'attirer encore un peu plus de cavaliers issus de l'élite mondiale du jumping au pôle hippique de la ville de Saint-Lô (Manche).

Écoutez Jean-Claude Heurtaux, le président de l'organisation CSI.

