Ce mercredi, réunion hippique à Graignes !

9 courses sont inscrites au programme avec 127 partants et 200.000 € de prix distribués.



Le départ de la 1ère course PRIX SCAUTO RENAULT SAINT-LO est programmé à 13 h 50 avec 18 partants au départ qui s'élanceront pour cette belle épreuve du QUINTE MULTI.



Il est toujours possible de suivre les épreuves avec la voiture suiveuse de l'intérieur de la piste (gratuit mais places limitées).





Renseignements pratiques :

entrée 4 € (gratuit pour les moins de 17 ans).

Restaurant panoramique : tél 0233568430