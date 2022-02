Syriens et Russes accélèrent leur déploiement à la frontière syro-turque

Le régime syrien et l'allié russe ont accéléré vendredi le déploiement de leurs troupes à la frontière syro-turque, au moment où les Américains ont annoncé l'envoi de renforts militaires pour protéger des champs pétroliers dans une zone plus à l'est sous contrôle kurde.