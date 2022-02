Gymnastique artistique. L'EGR débute une nouvelle saison dans l'élite

Avant d'entamer la saison 2019-2020, le coach Eric Pasquelin et le manager Jean-Manuel Gouy présentent leurs ambitions pour leur équipe. Une nouvelle année qui s'annonce délicate avec l'une des gymnastes, Oréane Lechenault, qui est blessée et qui ne sera disponible que vers janvier ou février 2020.

Quelles sont vos ambitions en Top 12 ?

E.P. : "Quand j'ai repris l'équipe, on était avant-derniers. L'année précédente, on a fini cinquièmes avec pour ambition de se placer dans les quatre premiers. Cette année, on va essayer de faire aussi bien, même si, avec Oréane blessée, on sait que les premières rencontres vont être difficiles. Le premier tour sera face à Hyères, le challenger, et ensuite nous affronterons Meaux, le tenant du titre."

Pouvez-vous nous faire une revue d'effectif ?

E.P. : "Dans l'équipe, on retrouvera Cheyenne Petit, notre tête de liste. Ensuite, en nouvelle recrue, Varvara Zubova, une jeune russe de 17 ans, c'est sa dernière année en Junior. Bien sûr, il y a Oréane Lechenault, mais qui ne sera pas disponible tout de suite. On pourra aussi compter sur une jeune formée au club, Capucine Jezequel. Et pour compléter l'équipe, Louane Maurovic. On mise sur les jeunes, on sait qu'elles sont moins stables mais prometteuses. Par contre, on n'aura pas le droit à d'autres blessures si on veut tenir nos objectifs."

En dehors de l'équipe première, comment se porte le club ?

J.-M.G. : "On est en constante croissance. Au 30 juin 2019, on avait 1 100 adhérents : 700 en gym artistique et 400 en remise en forme (cours collectif, Zumba…). La section artistique comprend aussi bien la baby-gym, la gym en compétition, les loisirs et une section adaptée pour personnes en situation de handicap qui progresse d'année en année. On arrive à 65 personnes pour cette saison."

