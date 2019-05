Pauline Hamel, toute en nuances !

C'est le 31 mai 2019 que la jeune femme de 38 ans publie son premier EP, Time for peace. Originaire de Normandie, de retour à Rouen depuis 1 an, elle nous en fait les primeurs à l'Almendra le jeudi 6 juin prochain : un concert intimiste à ne pas louper. Pauline nous parle de son projet :

Quel a été votre parcours de musicienne ?

Pauline Hamel : "Je viens d'une famille de musiciens rouennais, il y a toujours eu un piano à la maison. Mon père est pianiste et organiste, et après un cours passage au conservatoire c'est en autodidacte que je me suis formée. J'ai commencé à composer des instrumentaux pour piano à l'adolescence. J'aimais beaucoup Yann Tiersen, Tori Amos, William Sheller, Fiona Apple et puis, au lycée, je me suis investie dans Aléa : un groupe de huit filles qui chantaient a capella. Nous reprenions des standards du gospel, du jazz ou des chansons qui nous inspiraient dans des bars à Rouen ou alentour. Puis j'ai fait, à Paris puis en Suède, des études de droit et de diplomatie. J'ai alors beaucoup voyagé dans le cadre de mon métier mais je passais moins de temps en tête à tête avec mon piano. J'ai commencé à écrire des textes lorsque je vivais aux Pays-Bas. C'est là-bas que j'ai fait mes premières scènes avec mes chansons, puis se sont enchaînés des concerts et des festivals, aux Pays-Bas, à Paris et en Sicile."

Quelle est la particularité de cet EP Time for peace ?

"C'est un EP tout à fait européen, à la fois écrit en anglais et en français. Nicola Tescari qui a travaillé avec Sting, Nadeah, Raphael Gualazzi, Katia Labèque est le réalisateur du disque. C'est une production véritablement internationale car le réalisateur est italien, les musiciens sont français, ma photographe et mon graphiste sont bulgare et français et enfin, la société de production vidéo à qui j'ai confié la réalisation du clip du premier single, est allemande. Mon histoire personnelle est fortement européenne, j'ai été avocate dans un tribunal pénal international aux Pays-Bas, et c'était important pour moi que cela transparaisse dans le disque. C'est une base piano-voix enrichie par de beaux arrangements cordes, clarinette, trombone et accordéon. Sur les cinq titres de l'EP, quatre titres sont arrangés et réalisés par Nicola Tescari, le cinquième titre est réalisé par Christophe Millot, qui m'accompagne sur scène. Ce cinquième titre est une chanson que j'ai composée pour l'association Les Poolettes, en soutien au don d'organes. Cette chanson figure sur leur compilation Organe, sortie en juin 2018, pour laquelle 43 artistes ont composé un titre."

Comment s'annonce le concert à l'Almendra ?

"Il s'agit d'un concert intimiste et la configuration de cette salle est propice à ce genre de concert. Je suis au piano, accompagnée par le clarinettiste et multi-instrumentiste Christophe Millot, qui joue aussi bien de la clarinette que de la clarinette basse, du saxophone ou de l'accordéon. Nous nous produisons ensemble sur scène et nous interpréterons un répertoire d'une quinzaine de titres : des chansons originales. Ce sera une première fois pour moi à l'Almendra. D'ailleurs ce sera aussi mon premier concert à Rouen, je n'ai encore joué qu'une fois en Normandie depuis mon retour en France : c'était au Tetris au Havre le 1er décembre 2018. Ce jeudi, ce premier concert dans la ville où je suis née coïncide avec la sortie de l'EP qui sera en vente pour l'occasion. Ce concert annonce une tournée à l'automne/hiver 2019-2020 pour présenter l'EP. D'autres dates se profilent déjà dans la région normande, mais aussi ailleurs en France et en Europe et je prévois de publier, dans un court terme, un album."

Jeudi 6 juin à 20 heures l'Almendra à Rouen. 10 à 12€. billetweb.fr