C'est le Francais Pierrick Fedrigo qui a bouclé le plus vite les 158 km reliant Samatan à Pau, aux portes des Pyrénnées. Nos Manchois Amael Moinard, Julien Fouchard et Mickael Cherel terminent tous trois dans le peloton. Mickael Cherel est 53e, il devance Amael Moinard qui est lui en 123e position et Julien Fouchard, 141e.