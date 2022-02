How I met your mother ira au-delà de la 8ème saison ?

How I Met Your Mother devait contractuellement, jusqu'ici, se terminer au terme de la huitième mouture, attendue pour la saison 2012/2013. L'émergence de discussions chez CBS laisse imaginer une concrétisation possible du souhait avoué des créateurs de la série : prolonger l'aventure.

En attendant la concrétisation ou non des pourparlers, How I Met Your Mother se réjouit des belles audiences de la septième saison (8,5 millions de téléspectateurs en moyenne), récemment diffusée sur CBS. Les téléspectateurs français pourront retrouver ces épisodes à une date ultérieure, sur Canal+ puis NT1.