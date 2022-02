Caen. Le Turfu festival en partie annulé

Le Turfu festival, consacré à la recherche et l'innovation participative, au dôme de Caen (Calvados), se terminera ce soir, samedi 19 octobre 2019, et non demain comme prévu. La journée du dimanche de ce festival, qui a débuté lundi 14 octobre 2019, a été annulée en raison des très fortes perturbations liées au mouvement de grève de la SNCF.