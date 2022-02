Kate Moss fait du bouche à bouche à George Michael

Par le passé, Kate Moss a confié au Telegraph britannique, qu'elle regrettait ne pas avoir participé à ce clip culte dans lequel ont pouvait voir tous les grands tops des années 1990: Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Turlington, Tatjana Patitz et Cindy Crawford.

Mais elle va pouvoir se rattraper dans le prochain clip du chanteur, intitulé "White Light", qui marque le retour aux studios du chanteur après huit ans d'absence.

"Oh et justement, dans le clip, un certain supermodel (notre Kate) me sauve la vie. On a tourné deux fins, une où elle utilise la méthode de Heimlich ... et l'autre où elle me fait carrément de la réanimation. Bouche à bouche. Pas vraiment." a tweeté de façon assez énigmatique le chanteur, et d'ajouter, "Mais c'est vraiment ma sauveuse dans le film".

Kate Moss n'est pas une nouvelle-venue dans le monde du clip, on l'a déjà vue dans Some Velvet Morning de Primal Scream en 2002, et dans le clip I Just Don't Know What to Do with Myself des The White Stripes en 2003.