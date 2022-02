Vos sorties du week-end des 14 et 15 juillet

Voic un éventail de sorties pour profiter de ce week-end en Basse Normandie.

Dans le cadre du festival chauffer dans la noirceur, ce soir MontMartin/mer va continuer de vibrer au son du peuple de l’herbe, Kabal , les black cow boys ou encore The Terrible Beast Machine. Ouverture des portes du festival à 19h00

Ce week-end se déroule le Rallyecross de Lessay. Aujourd’hui, Super pôle à partir de 15h30, 1ère manche qualificative à 16h30 et ce soir concert à partir de 20h00. Tout le week-end vente de produits de la mer,Jambon du Pays, restauration sur place.

Autre évènement motorisé avec le Motocross de Bellême ce week-end sur le terrain des Rois de Bellême, avec au programme, championnat grand ouest de quad side car cross national, motocross National A – B, derbi Corbon- Bellême, mini cross et pour la 1ère fois championnat de France 125 junior.

Un circuit spectaculaire avec une visibilité totale si vous êtes amateurs de sensations fortes, n’hésitez pas à aller encouragez les meilleurs spécialistes de la région.

De 10h à 23h c’est le festival des folklores du monde à l’espace Pyramide à Alençon. Promenez-vous sur le marché du terroir avec des animations non-stop comme par exemple le grand spectacle « Le panorama », Manège, buvette et restauration sur place, l’entrée est gratuite.

A 20h00 rendez-vous au Ranch au Rozel avec Manou, le chanteur d’Elmer food beat présentera Kiseki Chante ? Un grand jeu de blind test un brin déjanté. Il sera accompagné de la DJ Mademoiselle C. Une boisson vous sera offert si vous arrivez déguisés.

RDV à Cherbourg place du général de Gaule à partir 18h, concert du groupe Granville organisé pour La Solitaire du Figaro. Un groupe de pop réunissant trois musiciens de 22 ans autour de Melissa qui chante une adolescence tantôt sauvage et souvent rêveuse.

De nombreux feux d’artifices seront tirés ce soir dans la région, rendez-vous entres autres sur les bords de l’Orne pour un repas moules frites organisée par le comité d’animation de Putanges-Pont-Ecrepin.

A Courseulles-sur-Mer, des danseuses orientales se produiront place de Gaulle avant le feu d’artifice sur la plage à 23h. A La Haye du Puits, distribution gratuite de lampions au Haras de La Haye du Puits puis retraite aux Flambeaux et feu d’artifice au champ de Foire à la tombée de la nuit.

Retrouvez la liste des différents feux d’artifice de la région sur tendanceouest.com

Enfin, ce week-end ce sont Les Médiévales de Château Ganne sur le Site de Château Ganne à Thury Harcourt. Au programme : Grand village médiéval, campements médiévaux et vikings, grand marché médiéval, portes ouvertes sur les fouilles archéologiques, spectacles de magie, de combats, montreurs de serpents, jongleurs, et dîners-spectacles médiévaux le soir. Entrée libre et gratuit de 12h à 19h.