Plan de sauvegarde le l'emploi : accord chez Honeywell à Condé-sur-Noireau

Un accord sur le plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu vendredi, entre les représentants du personnel et

la direction de l'usine Honeywell à Condé-Sur-Noireau qui fermera définitivement en juin prochain. 325 salariés seront alors licenciés.

L'accord prévoit le versement d'une somme de 2.900 euros par année d'ancienneté assortie d'une somme forfaitaire de 21.000 euros, et met un terme au recours devant la justice entamé par le comité d'entreprise réclamant l'annulation de la procédure de consultation des salariés qui précède un PSE pour "défaut de loyauté", les syndicats étant convaincus que la fermeture de Condé est liée à l'ouverture d'un site en Roumanie.

"La fermeture va coûter environ 120 millions d'euros à Honeywell. Si on avait investi le quart de cette somme sur le site, on sauvait entre 400 et 500 emplois compte tenu des sous-traitants", s'est indigné Olivier

Gaugain, secrétaire du syndicat FO.