Paris. Votre horoscope signe par signe du mercredi 23 octobre

BÉLIER

Solliciter l'aide d'une personne est sûrement le meilleur moyen de vous décider. Vous avez un grand besoin de vous changer les idées. Écoutez-vous !

TAUREAU

Vous aurez les moyens d'augmenter vos revenus et, du même coup, de renforcer la solidité de votre budget. Vous pourriez enfin sortir d'un litige financier.

GÉMEAUX

Même si actuellement votre maîtrise est irréprochable, restez prudent.

CANCER

Fiable et organisé, vous ferez du bon boulot et on vous le dira.

LION

Les astres vous rendent dépensier. La prudence est nécessaire pour éviter un déséquilibre financier.

VIERGE

Vous serez calculateur. Vous ne ferez rien sans peser d'abord le pour et le contre.

BALANCE

Amenez votre moitié, ou votre petite famille prendre l'air à la campagne. Vous rentrerez fatigué mais heureux.

SCORPION

L'amour, l'amitié, l'affection règne en vous et autour de vous…

SAGITTAIRE

Si votre rémunération est soumise à un pourcentage, l'augmentation du chiffre vous permettra d'améliorer vos revenus.

CAPRICORNE

Vous êtes assuré de conjuguer harmonie et bonheur dans vos relations. Cependant, méfiez-vous de votre sensibilité, plus vive que d'ordinaire.

VERSEAU

Ce sera dans la gestion de vos finances ou de vos biens matériels que vous excellerez le plus.

POISSONS

Les relations avec un proche sont apaisantes. Les confidences vont bon train. Elles peuvent avoir un lien avec un épisode familial qui refait surface.