Caen. Open de tennis : coup d'envoi des qualifications ce soir

Les phases de qualification du treizième Open de Caen (Calvados) commencent mardi 15 octobre 2019, à 17 heures. Pendant 17 jours, environ 600 joueurs et joueuses vont s'affronter sur les installations du TC Caen, refaites à neuf. Entre plaisir et compétition, ils rêvent tous de jouer sous les projecteurs du Zénith au mois de décembre. Plus de 3 000€ de prix seront remis aux troisièmes et quatrièmes séries. Le vainqueur de la finale premières séries sera intégré au tournoi professionnel.