France Monde. Christian Jacob : objectif municipales

Chef de file des députés Les républicains (LR), Christian Jacob a été élu président du parti dimanche 13 octobre 2019, dès le premier tour, avec 62,58 % des voix parmi les 62 000 adhérents ayant pris part au vote. Ses deux rivaux, Julien Aubert et Guillaume Larrivé, représentaient l'un et l'autre le courant "patriote", opposé "au libre-échangisme et au chaos migratoire"… et dénoncé par ses adversaires comme "ouvert aux idées du Rassemblement national".

Ancien pilier de la chiraquie

Aubert n'a obtenu pour sa part que 21,28 % des suffrages, et Larrivé 16,14 %. En plébiscitant le très circonspect Christian Jacob, les adhérents LR ont préféré - disent nombre d'entre eux - "la sécurité" à la droitisation. L'approche des municipales, scrutin peu favorable aux étiquettes trop prononcées, a également joué. "Rendez-vous aux municipales", a proclamé le nouveau président.

À 59 ans, ancien agriculteur, ancien pilier de la chiraquie, Christian Jacob a été trois fois ministre. Il exerce la fonction de chef du groupe parlementaire depuis neuf ans. Et il garantit n'avoir pas d'ambition présidentielle.

A LIRE AUSSI.

Christian Jacob devient le nouveau président d'un parti LR en crise

Les Républicains se cherchent un chef pour tenter de sortir du marasme

Les Républicains à La Baule en quête d'un chef et d'un cap

Jacob, Aubert, Larrivé: chez LR, trois offres de sauvetage

Jacob se lance dans la bataille pour la présidence des Républicains